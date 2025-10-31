Sunčani vikend pred Novosađanima, temperature preko 20 stepeni

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Sunčani vikend pred Novosađanima, temperature preko 20 stepeni

U petak u Novom Sadu će biti mahom sunčano, uz temperaturu iznad 20 stepeni Celzijusa, što je vreme koje nas očekuje i tokom oba dana vikenda.

Najniža dnevna temperatura u Novom Sadu u petak je 11 stepeni Celzijusa, a najviša 22°C. RHMZ najavljuje da Novosađane u petak očekuje pretežno sunčano vreme. U subotu će takođe temperatura ići do 22°C, a nebo bi trebalo da bude vedro. Stepen toplije bi trebalo da bude u nedelju. Već od ponedeljka očekuje nas blago zahlađenje praćeno kišom. Za petak se najavljuje povolјan uticaj biometeoroloških prilika može usloviti smanjenje tegoba kod većine hroničnih bolesnika.
