FT: Susret Trampa i Putina otkazan zbog "čvrstog stava Rusije o Ukrajini"; Napad na Sumi, povređeno 11 osoba

Rat u Ukrajini – 1.345. dan. Sjedinjene Države su otkazale planirani samit predsednika SAD i Rusije u Budimpešti zbog "čvrstog stava Rusije o tvrdim zahtevima u vezi sa Ukrajinom", objavio je "Fajnenšel tajms". Ruski dronovi su napali grad Sumi u Ukrajini, izjavio je vršilac dužnosti gradonačelnika Sumija Artem Kobzar. Jedanaest osoba je povređeno, od kojih četvoro deca, navodi Državna služba za vanredne situacije.

Serija udara na Sumi, povređeno 11 osoba Jedanaest osoba, od kojih su četvoro deca, povređeno je u napadu ruskog drona u Sumiju, saopštava Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. U saopštenju se navodi da je Rusija izvršila seriju udara na stambeni sektor i infrastrukturu Sumija. Usled udara u devetospratnu stambenu zgradu, zapalilo se pet stanova i sedam balkona na gornjim spratovima. Spasioci su spasili 12 stanovnika solitera. (Ukrainska pravda) FT: Susret
