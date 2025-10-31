Kijev: Rusija upotrebila raketu zbog koje je Tramp napustio nuklearni sporazum

Rusija je poslednjih meseci napala Ukrajinu krstarećom raketom 9M729, čiji je tajni razvoj podstakao američkog predsednika Donalda Trampa da odustane od sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije tokom svog prvog mandata u Beloj kući, rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Sibiha je u pisanoj izjavi za Rojters naveo da upotreba raketa 9M729, zabranjenih Sporazumom o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF) protiv Ukrajine u poslednjih nekoliko meseci pokazuje nepoštovanje ruskog predsednika Vladimira Putina prema Sjedinjenim Američkim Državama i Trampovim diplomatskim naporima da se okonča rat u Ukrajini. Sibiha je rekao da Kijev podržava Trampove mirovne predloge i da bi Rusija trebalo da se suoči sa maksimalnim pritiskom da bi