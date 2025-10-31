Kijev: Rusija upotrebila raketu zbog koje je Tramp napustio nuklearni sporazum

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Kijev: Rusija upotrebila raketu zbog koje je Tramp napustio nuklearni sporazum

Rusija je poslednjih meseci napala Ukrajinu krstarećom raketom 9M729, čiji je tajni razvoj podstakao američkog predsednika Donalda Trampa da odustane od sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije tokom svog prvog mandata u Beloj kući, rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Sibiha je u pisanoj izjavi za Rojters naveo da upotreba raketa 9M729, zabranjenih Sporazumom o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF) protiv Ukrajine u poslednjih nekoliko meseci pokazuje nepoštovanje ruskog predsednika Vladimira Putina prema Sjedinjenim Američkim Državama i Trampovim diplomatskim naporima da se okonča rat u Ukrajini. Sibiha je rekao da Kijev podržava Trampove mirovne predloge i da bi Rusija trebalo da se suoči sa maksimalnim pritiskom da bi
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Zelenski: U Pokrovsku koncentrisano 170.000 ruskih vojnika; Moskva izveštava o osvajačkim uspesima na istoku Ukrajine

Zelenski: U Pokrovsku koncentrisano 170.000 ruskih vojnika; Moskva izveštava o osvajačkim uspesima na istoku Ukrajine

RTS pre 11 minuta
Rojters: Rusija upotrebila raketu koja je preletela više od 1.200 do mete u Ukrajini

Rojters: Rusija upotrebila raketu koja je preletela više od 1.200 do mete u Ukrajini

Danas pre 1 sat
Zelenski: Nema opkoljavanja Pokrovska, ukrajinske snage kontrolišu situaciju

Zelenski: Nema opkoljavanja Pokrovska, ukrajinske snage kontrolišu situaciju

RTV pre 1 sat
Ovo oružje je ''sahranilo'' sporazum Trampa i Putina! Raketa leti ka Ukrajini, stigao odgovor Kijeva

Ovo oružje je ''sahranilo'' sporazum Trampa i Putina! Raketa leti ka Ukrajini, stigao odgovor Kijeva

Alo pre 1 sat
Ne brinite, puška je zakočena... Zelenski se malo zaneo, tvrdi da ovaj grad drži pod kontrolom

Ne brinite, puška je zakočena... Zelenski se malo zaneo, tvrdi da ovaj grad drži pod kontrolom

Alo pre 1 sat
Šok na frontu; Evropa u strahu, Rusija koristi zabranjeno oružje?

Šok na frontu; Evropa u strahu, Rusija koristi zabranjeno oružje?

B92 pre 1 sat
Zelenski: Nema opkoljavanja Pokrovska, ukrajinske snage kontrolišu situaciju

Zelenski: Nema opkoljavanja Pokrovska, ukrajinske snage kontrolišu situaciju

Politika pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRojtersBela kućaRusijaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Nemačka partija Levica traži da Berlin i EU podrže demonstrante u Srbiji

Nemačka partija Levica traži da Berlin i EU podrže demonstrante u Srbiji

N1 Info pre 26 minuta
Napad nožem u Nemačkoj: Avganistanac ide u kliniku pod ključ

Napad nožem u Nemačkoj: Avganistanac ide u kliniku pod ključ

Danas pre 11 minuta
Nemačka partija Levica traži da Berlin i EU podrže demonstrante u Srbiji protiv „smrtonosne korupcije predsednika Vučića“…

Nemačka partija Levica traži da Berlin i EU podrže demonstrante u Srbiji protiv „smrtonosne korupcije predsednika Vučića“

Nova pre 46 minuta
Na granicama BiH od danas raspoređeno stotinu pripadnika Fronteksa

Na granicama BiH od danas raspoređeno stotinu pripadnika Fronteksa

Nova pre 31 minuta
Poljski avioni po treći put ove nedelje presreli ruski izviđački avion iznad Baltika

Poljski avioni po treći put ove nedelje presreli ruski izviđački avion iznad Baltika

Blic pre 31 minuta