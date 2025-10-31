Patrijarh Porfirije sutra služi parastos stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu

U Hramu Svetog Save na Vračaru parastos će sutra služiti patrijarh srpski Porfirije za 16 poginulih u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, kao i za sve upokojene pravoslavne hrišćane, jer su Zadušnice.

Poglavar Srpske pravoslavne crkve će 1. novembra, u 11.00 časova, u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti godišnji parastos stradalima u tragičnoj nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i svim preminulim pravoslavnim hrišćanima, jer su Zadušnice. "Pozivamo verni narod da uzme učešće u molitvi u nadi za vaskrsenje i život večni", saopštava SPC.