Zelenski produžio ratno stanje i opštu mobilizaciju; Orban: Za rat su potrebne tri stvari, moramo reći "ne"

Rat u Ukrajini – 1.345. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je zakone kojima se ratno stanje i opšta mobilizacija produžavaju na 90 dana od 5. novembra. Premijer Viktor Orban upozorava da je Evropa ostala bez novca za rat i da želi da uzme ostatak iz džepova naroda, uključujući i Mađare. Zbog toga, poručuje, Mađarska mora reći "ne" ratu.

Serija udara na Sumi, povređeno 11 osoba Jedanaest osoba, od kojih su četvoro deca, povređeno je u napadu ruskog drona u Sumiju, saopštava Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. U saopštenju se navodi da je Rusija izvršila seriju udara na stambeni sektor i infrastrukturu Sumija. Usled udara u devetospratnu stambenu zgradu, zapalilo se pet stanova i sedam balkona na gornjim spratovima. Spasioci su spasili 12 stanovnika solitera. (Ukrainska pravda) FT: Susret