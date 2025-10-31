Vremeplov: Umro Petar II Petrović Njegoš

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Umro Petar II Petrović Njegoš

BEOGRAD - Na današnji dan 1851. godine umro je Petar II Petrović Njegoš, mitropolit srpske crkve i književnik. Školovao se neformalno u Cetinjskom manastiru i u Topoli kod Herceg Novog, a učitelj mu je bio i Sima Milutinović Sarajlija koji ga je uputio u istoriju, filozofiju iknjiževnost. Reformisao je u određenoj meri njegovu zemlju, ustanovio je neku vrstu izvršne vlasti i senat, sudove, poreze, ipak većim delom, Crna Gora je i tada i kasnije živela od pomoći Rusije. Podigao je prvu osnovnu školu, a

Danas je petak, 31. oktobar, 2025. godine. 1517 - Nemački monah, teolog, crkveni reformator Martin Luter istakao je na vratima katedrale u Vitenbergu 95 teza - kritičkih zapažanja na temu stanja unutar rimokatoličke crkve. Tim događajem započela je u nemačkim zemljama protestanska verska reformacija. 1517 - Umro je italijanski slikar Fra Bartolomeo, jedan od poslednjih firentinskih renesansnih majstora, preteča baroka. Bio je spretan eklektik i najviše je slikao
Crna GoraHerceg NoviSenatRusijaTopola

