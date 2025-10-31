Na današnji dan, 31. oktobar

Danas je petak, 31. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1517 - Umro je italijanski slikar Fra Bartolomeo (Bartolommeo), jedan od poslednjih firentinskih renesansnih majstora. Smatra se pretečom baroka ("Bogorodica sa svecima", "Pijeta"). 1517 - Ogorčen mnogobrojnim zloupotrebama crkve, nemački sveštenik Martin Luter (Luther) okačio je na vrata katedrale u Vitenbergu i stavio na javnu raspravu 95 teza o reformi crkve. Time je u nemačkim zemljama počela Reformacija, a Luter je postao jedan od njenih vodja. 1632 - Rođen je