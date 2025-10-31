Ana Nikolić u celu drama umešala i bivšeg muža Dragane Mirković: Objavila snimak, pa pomenula milionera i ženu

Juče, 20. oktobra je izbila prava drama između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta na aerodromu u Dubaiju, nakon čega su pevačicu navodno skinuli sa leta, a on se spakovao i doleteo za Beograd.

Ani nije puno trebalo, pa je odmah krenula javno da "udara" po Rakoviću, na svom Instagramu gde je objavljivala razne postove upućene baš Goranu. Kako je u jednom tvrdila, Rale "ju je pokrao" i otišao, a onda je počela i da mu javno preti. Između ostalog, Ana je objavila i jedan video na kojem se čuje nepoznati ženski glas i vidi se javnosti nepoznat muškarac. Kako se može zaključiti, njih dvoje pozdravljaju Raleta, a Ana tvrdi da je upravo ta žena, žena zbog koje