"Ozbiljna pretnja miru": Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima

IRANje danas osudio i nazvao "neodgovornom" izjavu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o nastavku nuklearnih testiranja.

Foto: Tanjug - Najava nastavka nuklearnih testova je regresivna i neodgovorna mera koja predstavlja ozbiljnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti. Svet mora da se ujedini kako bi Sjedinjene Američke Države pozvao na odgovornost za normalizaciju širenja ovog gnusnog oružja - napisao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rano jutros u objavi na platformi Iks. Neposredno pre svog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Južnoj Koreji, Tramp je