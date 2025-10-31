DOTAKLI SMO DNO! Obustava saobraćaja svih vozova za prevoz putnika zvog dojave o bombi! DNO DNA!

Volim Zrenjanin pre 9 minuta
DOTAKLI SMO DNO! Obustava saobraćaja svih vozova za prevoz putnika zvog dojave o bombi! DNO DNA!

31/10/2025 – 13:48 ,,Srbijavoz” a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 31.oktobra 2025. godine, primljen poziv koji je sadržao anonimnu dojavu da su na svim vozovima i prugama postavljene eksplozivne naprave.

Intenzivno sarađujemo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na razrešenju nastale situacije. Prinuđeni smo da privremeno obustavimo saobraćaj svih vozova u cilju zaštite života putnika i posada vozova. Molimo putnike da se do potpune normalizacije saobraćaja pre polaska na stanicu informišu putem sajta www.srbijavoz.rs ili putem Kol centra na telefon 011 360 28 99. Zahvaljujemo se putnicima na razumevanju.
