Toyota najavljuje brzu ugradnju prve baterije s čvrstim elektrolitom u električno vozilo

– Tehnologija se smatra vrlo važnom za budućnost – rekao je za Autocar Keiji Kaita, predsednik Toyotinog Centra za razvoj ugljenično neutralnog inženjerstva.

Kako prenosi Revija HAK, naučnik Daniel Brandell sa Univerziteta Uppsala tvrdi da Toyota od 2014. godine, otprilike svake dve godine, govori da će lansirati vozila s solid-state baterijama. Sada, 11 godina kasnije, čini se da je lansiranje bliže nego ikad. Toyota je dugo ulagala u razvoj baterija u čvrstom stanju i nedavno je otkrila svoje planove da će do 2027. godine opremiti proizvodni automobil baterijom u čvrstom stanju, koja bi trebalo da omogući domet do