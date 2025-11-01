Zvezda i Partizan "rame uz rame" - kreće 14. kolo Superlige Srbije

Zvezda i Partizan "rame uz rame" - kreće 14. kolo Superlige Srbije

Utakmicama 14. kola se nastavlja takmičenje u Superligi Srbije, branilac titule Crvena zvezda dočekaće Radnik iz Surdulice, dok će Partizan gostovati Čukaričkom.

Prva utakmica 14. kola igraće se danas od 16 časova, kada će Javor u Ivanjici dočekati Spartak iz Subotice, dok će dva sata kasnije Čukarički ugostiti Partizan. Fudbaleri TSC-a dočekaće sutra od 16 časova Napredak, a u isto vreme igraće Novi Pazar i Železničar iz Pančeva. Zvezda će u nedelju od 17 sati ugostiti Radnik, dok će u istom terminu Vojvodina dočekati IMT. OFK Beograd će u ponedeljak od 17 časova u Zaječaru igrati protiv Radničkog iz Niša, a dva sata
