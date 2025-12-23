Alimpijević o Obradoviću: “ Verujem da će se vratiti“

Košarkašku reprezentaciju Srbije je preuzeo trener Bešiktaša Dušan Alimpijević.

Srpski stručnjak je razgovarao za turski Eurohoops i gde je pričao o Nikoli Jokiću i Željku Obradoviću. Najavio je tada da će morati da časti pivom najboljeg košarkaša danšanjice. – Biće to tokom leta, i to ne samo jedno pivo. Napravio je sjajnu reklamu za mene. Rekao sam mu: „Slušaj, ne moraš ovo da radiš. Zašto si to uradio?“ Kao što sam rekao, on je zaista skroman i sjajan čovek. On je, pratio i utakmice naše reprezentacije. Nisam verovao da uopšte ima vremena