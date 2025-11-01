Američka vlada blokirana 30 dana: Tramp pozvao na pokretanje "nuklearne opcije"

Predsednik SAD Donald Tramp pozvao je republikance u Senatu da ukinu pravilo senatske opstrukcije (tzv. filibuster rule) kako bi okončali blokadu vlade koja je ušla u svoj 30. dan.

Reč je o dugogodišnjem senatskom pravilu prema kojem je za usvajanje većine zakona potrebna podrška najmanje 60 od 100 senatora. Pošto republikanci imaju većinu od 53 mesta, ukidanje tog pravila omogućilo bi im da usvoje zakon o finansiranju bez podrške demokrata. - Vreme je da republikanci odigraju svoju TRAMP KARTU i posegnu za onim što se zove nuklearna opcija. Otarasite se filibustera — ODMAH! - napisao je Donald Tramp na društvenim mrežama. Blokada vlade, koja