Đurić čestitao Popsoju na ponovnom imenovanju za ministra spoljnih poslova Moldavije: "Uveren sam da ćemo negovati istorijske veze"

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić čestitao je Mihaju Popsoju na ponovnom imenovanju za potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Moldavije.

- Uveren sam da ćemo zajedno nastaviti da negujemo istorijske veze Srbije i Moldavije i trajno prijateljstvo između naših naroda - naveo je Đurić na platformi X. Članovi novoizabrane moldavske vlade koju predvodi ekonomista i biznismen Aleksandru Munteanu položili su večeras zakletvu, mesec i tri dana nakon parlamentarnih izbora, kojima je uspostavljen novi sastav Parlamenta, ali sa istom parlamentarnom većinom koju čine poslanici Partije akcije i solidarnosti