Od danas su zimske gume obavezne! Evo računice za kupovinu, montažu i balansiranje: Ovo je ukupan trošak

Blic pre 1 sat
Svi vozači u Srbiji od danas na svojim vozilima moraju imati zimske gume, jer ukoliko ih ne budu imali rizikuju da plate kaznu do 20.000 dinara za fizička lica, do k vozačima službenih vozila preti kazna i do 800.000 dinara.

Naime, prema važećoj pravnoj regulativi u Srbiji od 1. novembra, ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice, svi vozači moraju na svom vozilu imati sve četiri zimske gume sa oznakom M+S i šarom dubine najmanje četiri milimetra. Koliko je vlasnike vozila koštala zamena guma zavisi pre svega od toga koliko luksuzan automobil voze i da li su morali da kupe potpuno nove pneumatike i da ih montiraju ili samo da odu kod vulkanizera i postave one koje su već imali
