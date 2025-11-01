Od danas obavezne zimske gume - ako na putu ima snega, leda ili poledice

U Srbiji su od danas, 1. novembra do 1. aprila na vozilima obavezne zimske gume na sva četiri točka, ako na putu ima snega, leda ili poledice.

Agencija za bezbednost saobraćaja podseća da ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice da zimski pneumatici nisu obavezni, ali preporučuje vozačima da blagovremeno pripreme vozilo za zimske uslove. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja podsećaju vozače da su zimski pneumatici samo deo obavezne zimske opreme i da je u navedenom kalendarskom periodu, van naseljenih mesta, obavezno (u prtljažniku) imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije (prianjanje).