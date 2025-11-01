Od danas obavezne zimske gume - ako na putu ima snega, leda ili poledice

Radio 021 pre 3 sata  |  Tanjug
Od danas obavezne zimske gume - ako na putu ima snega, leda ili poledice

U Srbiji su od danas, 1. novembra do 1. aprila na vozilima obavezne zimske gume na sva četiri točka, ako na putu ima snega, leda ili poledice.

Agencija za bezbednost saobraćaja podseća da ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice da zimski pneumatici nisu obavezni, ali preporučuje vozačima da blagovremeno pripreme vozilo za zimske uslove. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja podsećaju vozače da su zimski pneumatici samo deo obavezne zimske opreme i da je u navedenom kalendarskom periodu, van naseljenih mesta, obavezno (u prtljažniku) imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije (prianjanje).
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Od danas su zimske gume obavezne: Evo računice za kupovinu, montažu i balansiranje, ali i kazne ako ih nemate: Ovo je ukupan…

Od danas su zimske gume obavezne: Evo računice za kupovinu, montažu i balansiranje, ali i kazne ako ih nemate: Ovo je ukupan trošak

Blic pre 10 minuta
Ko ne poštuje zakon, platiće papreno! Od danas obavezne zimske gume

Ko ne poštuje zakon, platiće papreno! Od danas obavezne zimske gume

Alo pre 10 minuta
Spremno dočekajte zimske dane

Spremno dočekajte zimske dane

RTK pre 1 sat
Od danas obavezne zimske gume – svi detalji na jednom mestu

Od danas obavezne zimske gume – svi detalji na jednom mestu

Zrenjaninski pre 1 sat
Od danas su obavezne zimske gume: Cene blago porasle, a kazne su drakonske

Od danas su obavezne zimske gume: Cene blago porasle, a kazne su drakonske

Mondo pre 4 sati
Od danas obavezne zimske gume ako na putu ima snega, leda ili poledice

Od danas obavezne zimske gume ako na putu ima snega, leda ili poledice

RTK pre 5 sati
Od danas obavezne zimske gume

Od danas obavezne zimske gume

Stav.life pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Ekonomija, najnovije vesti »

Od danas su zimske gume obavezne: Evo računice za kupovinu, montažu i balansiranje, ali i kazne ako ih nemate: Ovo je ukupan…

Od danas su zimske gume obavezne: Evo računice za kupovinu, montažu i balansiranje, ali i kazne ako ih nemate: Ovo je ukupan trošak

Blic pre 10 minuta
Istina o kvalitetu mesa u Srbiji - bezbedno, ali zašto onda ne ide u zemlje EU? Evo šta koči izvoz sveže piletine koja može da…

Istina o kvalitetu mesa u Srbiji - bezbedno, ali zašto onda ne ide u zemlje EU? Evo šta koči izvoz sveže piletine koja može da parira i onoj iz zapadnih zemalja

Kurir pre 5 minuta
Šta ako vam slava pada za vikend? Mnogi misle da nije problem, a evo da li imate pravo da "prenesete" na ponedeljak

Šta ako vam slava pada za vikend? Mnogi misle da nije problem, a evo da li imate pravo da "prenesete" na ponedeljak

Kurir pre 5 minuta
Ko ne poštuje zakon, platiće papreno! Od danas obavezne zimske gume

Ko ne poštuje zakon, platiće papreno! Od danas obavezne zimske gume

Alo pre 10 minuta
Nova osnovica za utvrđivanje novčane socijalne pomoći 12.266 dinara

Nova osnovica za utvrđivanje novčane socijalne pomoći 12.266 dinara

NIN pre 26 minuta