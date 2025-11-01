Od danas su obavezne zimske gume: Cene blago porasle, a kazne su drakonske

Zimske gume su od danas obavezne prema odredbama Zakona o bezbednosti u saobraćaju.

One su obavezne od danas, 1. novembra, pa sve do 1. aprila naredne, 2026. godine. Ukoliko se na kolovozu nalaze poledica, sneg ili led, vozači moraju da imaju zimske pneumatike. Od 1. novembra obavezna je i zimska oprema, pored zimskih guma. Reč je o lancima za sneg koji su obavezni na delu puta gde je saobraćajnim znakom jasno obeležena njihova upotreba po snegu. Zimski pneumatik mora da ima oznaku snežne pahuljica, dok “all season” gume imaju oznaku M+S