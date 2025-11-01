Poslanik Uglješa Mrdić stupio u štrajk glađu: Odluku saopštio ispred Skupštine Srbije

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić stupio je od večeras u štrajk glađu ispred Narodne skupštine, sve dok, kako kaže, ne budu ispunjeni njegovi zahtevi prema tužilaštvu.

On je medijima ispred Skupštine Srbije rekao da je njegov glavni zahtev da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića, protiv kojih je nedavno dostavio dokaze Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu. - Dok Bojović i Milošević ne budu uhapšeni i izvedeni pred lice pravde i svi