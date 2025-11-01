Uručena donacija vlasnicima objekata oštećenih u požaru u vikend naselju Vinci: Ministarstvo odbrane obezbedilo stolariju i drvnu građu

Blic pre 22 minuta
Uručena donacija vlasnicima objekata oštećenih u požaru u vikend naselju Vinci: Ministarstvo odbrane obezbedilo stolariju i…

Ministarstvo odbrane uručilo je danas donaciju Opštini Golubac – stolariju i drvnu građu, u ukupnoj vrednosti od 5.000.000 dinara, namenjenu vlasnicima kuća u vikend naselju Vinci koje su bile zahvaćene požarom krajem juna i početkom jula ove godine.

Drvna građa i stolarija izrađene su u pogonu za preradu drveta Vojnograđevinske ustanove "Beograd" u Šapcu. Takođe, Ministarstvo odbrane obezbedilo je i donatora koji je u prethodnim danima vlasnicima vikendica u Vincima uručio građevinski materijal - krovni pokrivač, crep, krovne letve i montu, u vrednosti od 3.000.000 dinara. Prilikom uručivanja donacije predsednik Skupštine opštine Golubac Aleksandar Đukić izrazio je zahvalnost Ministarstvu odbrane na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Uručena donacija vlasnicima objekata oštećenih u požaru u vikend naselju Vinci: Ministarstvo odbrane obezbedilo građevinski…

Uručena donacija vlasnicima objekata oštećenih u požaru u vikend naselju Vinci: Ministarstvo odbrane obezbedilo građevinski materijal i stolariju

Kurir pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacVinčaGolubacpožar

Regioni, najnovije vesti »

Uručena donacija vlasnicima objekata oštećenih u požaru u vikend naselju Vinci: Ministarstvo odbrane obezbedilo stolariju i…

Uručena donacija vlasnicima objekata oštećenih u požaru u vikend naselju Vinci: Ministarstvo odbrane obezbedilo stolariju i drvnu građu

Blic pre 22 minuta
Uručena donacija vlasnicima objekata oštećenih u požaru u vikend naselju Vinci: Ministarstvo odbrane obezbedilo građevinski…

Uručena donacija vlasnicima objekata oštećenih u požaru u vikend naselju Vinci: Ministarstvo odbrane obezbedilo građevinski materijal i stolariju

Kurir pre 7 minuta
Predstavljena enciklopedija Kruševca i okoline Veliki kulturni događaj u Zavičajnom muzeju Župe u Aleksandrovcu (foto)

Predstavljena enciklopedija Kruševca i okoline Veliki kulturni događaj u Zavičajnom muzeju Župe u Aleksandrovcu (foto)

Kurir pre 1 sat
Poseta sajmu pakovanja u Istanbulu Privrednici Rasinskog okruga posetili Tursku (foto)

Poseta sajmu pakovanja u Istanbulu Privrednici Rasinskog okruga posetili Tursku (foto)

Kurir pre 1 sat
Sedam miliona dinara za završetak obnove Spomen-kuće na Spomen-groblju: Potpisan ugovor u Sremskoj Mitrovici

Sedam miliona dinara za završetak obnove Spomen-kuće na Spomen-groblju: Potpisan ugovor u Sremskoj Mitrovici

Kurir pre 2 sata