Preminula Slobodanka Gruden, prva žena gradonačelnik Beograda

Danas pre 6 sati  |  RTS
Preminula Slobodanka Gruden, prva žena gradonačelnik Beograda

Prva žena gradonačelnik Beograda Slobodanka Gruden preminula je u 86. godini.

Slobodanka Gruden završila je Medicinski fakultet. U službi za transfuziju krvi provela je 33 godine. Objavila je 120 stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, prenosi RTS. Grad Beograd vodila je od juna 1992. do jula 1994. godine u najtežim uslovima za prestonicu Srbije i tadašnje SRJ, u vreme sankcija i rata. Bila je i predsednica Crvenog krsta Srbije a u toku profesionalne karijere nalazila se i na funkcijama potpredsednice Sekcije za transfuziologiju u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Našoj dragoj Ljalji": Ivica Dačić se oprostio od Slobodanke Gruden: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

"Našoj dragoj Ljalji": Ivica Dačić se oprostio od Slobodanke Gruden: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

Blic pre 5 sati
"Našoj dragoj Ljalji": Ivica Dačić se oprostio od Slobodanke Gruden: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

"Našoj dragoj Ljalji": Ivica Dačić se oprostio od Slobodanke Gruden: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

Blic pre 5 sati
Preminula Slobodanka Gruden, prva žena gradonačelnik Beograda

Preminula Slobodanka Gruden, prva žena gradonačelnik Beograda

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSGradonačelnik BeogradaSRJ

Politika, najnovije vesti »

Đurić čestitao Popsoju na ponovnom imenovanju za ministra spoljnih poslova Moldavije

Đurić čestitao Popsoju na ponovnom imenovanju za ministra spoljnih poslova Moldavije

Telegraf pre 22 minuta
„On je taj koji deli društvo, laže i razara državu već deset godina“: Predstavnici opozicije o Vučićevom obraćanju javnosti…

„On je taj koji deli društvo, laže i razara državu već deset godina“: Predstavnici opozicije o Vučićevom obraćanju javnosti

Danas pre 2 sata
Ranjeni, gnevni grad

Ranjeni, gnevni grad

Radar pre 3 sata
"To je preozbiljan biološki otrov": Lončar o pokušaju trovanja Bačulova: "Ako je količina veća ne možete da preživite"

"To je preozbiljan biološki otrov": Lončar o pokušaju trovanja Bačulova: "Ako je količina veća ne možete da preživite"

Blic pre 4 sati
"Našoj dragoj Ljalji": Ivica Dačić se oprostio od Slobodanke Gruden: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

"Našoj dragoj Ljalji": Ivica Dačić se oprostio od Slobodanke Gruden: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

Blic pre 5 sati