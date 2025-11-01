Preminula Slobodanka Gruden, prva žena gradonačelnik Beograda

Prva žena gradonačelnik Beograda Slobodanka Gruden preminula je u 86. godini.

Slobodanka Gruden završila je Medicinski fakultet. U službi za transfuziju krvi provela je 33 godine. Objavila je 120 stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, prenosi RTS. Grad Beograd vodila je od juna 1992. do jula 1994. godine u najtežim uslovima za prestonicu Srbije i tadašnje SRJ, u vreme sankcija i rata. Bila je i predsednica Crvenog krsta Srbije a u toku profesionalne karijere nalazila se i na funkcijama potpredsednice Sekcije za transfuziologiju u