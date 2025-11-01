„Čuješ li nas, jesi li tu?“ Ispovest volonterke sa novosadske železničke stanice: „jednu sliku nosiću zauvek u sebi“…

Dok se tri odvojene istrage i dalje vode u Beogradu i Novom Sadu, svedočanstva volontera koji su učestvovali u spasavanju nakon pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad otkrivaju razmere tragedije koju niko ne može da zaboravi.

Jedna od njih je Dunja Halilović, volonterka Organizacije za traganje i spasavanje Srbije, koja je tog 1. novembra 2024. godine sa svojim timom izvlačila ljude iz ruševina. – Taj dan je počeo potpuno obično. A onda su stigle prve vesti i za nekoliko minuta sve se promenilo. Niko od nas nije mogao da zamisli šta ćemo zateći, ali posle tog dana, više niko nije isti – priča Dunja. Samo pola sata nakon poziva, sa kolegama je već bila na licu mesta. Slika ruševina i