U Nišu održan komemorativni skup(FOTO)

NIŠ Komemorativni skup u čast nastradalih koji su na današnji dan pre tačno godinu dana poginuli zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu održan je i u Nišu.

Skup je počeo okupljanjem na raskrsnici kod Delte, odakle se kolona šetala u tišini do Železničke stanice. Na čelu kolone našli su se studenti koji su nosili po jednu belu ružu za nastradale, a ispred njih išli su bajkeri. Na Železničkoj stanici okupljenima se obratila zdravstvena radnica Jelena Popović Nikolić. Ona je kazala da se ispod nadstrešnice nisu našli brojevi, već ljudi koji su verovali da žive u zemlji u kojoj se poštuje život. “Ta vera ih je koštala