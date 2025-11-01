Novi dan: Najveći komemorativni skup u istoriji Srbije

U nedelju u Novom danu o najvećem komemorativnom skupu u istoriji Srbije, održanom u Novom Sadu.

Dan kasnije, za N1 govore učesnici i organizatori skupa, predstavnici zborova građana. Reporterka N1 Ksenija Pavkov rekapituliraće obeležavanje godišnjice tragedije. Lične utiske sa gledaocima podeliće novinarka i TV autorka Danica Vučenić i reporter N1 Petar Gajić. Poruke univerzitetskih profesora, eksperata, studenata i građana, komentarisaće direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović. Emisija je na programu od devet časova, a vodi je Mia Bjelogrlić.