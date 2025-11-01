Novi dan: Najveći komemorativni skup u istoriji Srbije

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Novi dan: Najveći komemorativni skup u istoriji Srbije

U nedelju u Novom danu o najvećem komemorativnom skupu u istoriji Srbije, održanom u Novom Sadu.

Dan kasnije, za N1 govore učesnici i organizatori skupa, predstavnici zborova građana. Reporterka N1 Ksenija Pavkov rekapituliraće obeležavanje godišnjice tragedije. Lične utiske sa gledaocima podeliće novinarka i TV autorka Danica Vučenić i reporter N1 Petar Gajić. Poruke univerzitetskih profesora, eksperata, studenata i građana, komentarisaće direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović. Emisija je na programu od devet časova, a vodi je Mia Bjelogrlić.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Dijana Hrka stupa u štrajk ispred “ćacilenda”

Dijana Hrka stupa u štrajk ispred “ćacilenda”

Nova pre 1 sat
Studenti i građani Niša odali poštu žrtvama tragedije u padu nadstrešnice

Studenti i građani Niša odali poštu žrtvama tragedije u padu nadstrešnice

Euronews pre 2 sata
AFP: Više od 100 hiljada ljudi odalo počast žrtvama nesreće u Novom Sadu

AFP: Više od 100 hiljada ljudi odalo počast žrtvama nesreće u Novom Sadu

Beta pre 3 sata
Godišnjica tragedije u Novom Sadu: I Kragujevčani odali poštu nastradalima

Godišnjica tragedije u Novom Sadu: I Kragujevčani odali poštu nastradalima

InfoKG pre 3 sata
BLOG UŽIVO Završen najveći skup u istoriji Novog Sada: Reke građana preplavile ulice, studenti poslali važnu poruku

BLOG UŽIVO Završen najveći skup u istoriji Novog Sada: Reke građana preplavile ulice, studenti poslali važnu poruku

Nova pre 2 sata
Novosadski novinar odbacio procenu MUP-a o broju okupljenih: Više ljudi se našlo na ulicama danas, nego što je grad imao…

Novosadski novinar odbacio procenu MUP-a o broju okupljenih: Više ljudi se našlo na ulicama danas, nego što je grad imao stanovnika devedesetih godina

Nova pre 3 sata
Komemorativni skup u Vašingtonu: Dostojanstveno, u tišini održan pomen, priređena izložba, pročitana pisma Dijane Hrke i…

Komemorativni skup u Vašingtonu: Dostojanstveno, u tišini održan pomen, priređena izložba, pročitana pisma Dijane Hrke i studenata

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadDanica Vučenić

Društvo, najnovije vesti »

Svečanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja prisustvovalo 79 delegacija iz sveta: "Pišemo novo poglavlje sadašnje i buduće…

Svečanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja prisustvovalo 79 delegacija iz sveta: "Pišemo novo poglavlje sadašnje i buduće istorije" (foto)

Blic pre 1 minut
„Šesnaest srca je prestalo da kuca. Šesnaest snova, želja i nada nestalo je u jednom trenutku“: Dirljiva poruka studenata…

„Šesnaest srca je prestalo da kuca. Šesnaest snova, želja i nada nestalo je u jednom trenutku“: Dirljiva poruka studenata nakon komemorativnog skupa

Danas pre 1 sat
Niko nije iznad

Niko nije iznad

Danas pre 3 sata
Darija Kisić smenjena sa čela „Torlaka“, imenovana za direktorku Fonda za nauku

Darija Kisić smenjena sa čela „Torlaka“, imenovana za direktorku Fonda za nauku

Danas pre 2 sata
I na Trgu Republike u Beogradu građani večeras pale sveće i ostavljaju cveće za stradale u Novom Sadu

I na Trgu Republike u Beogradu građani večeras pale sveće i ostavljaju cveće za stradale u Novom Sadu

Danas pre 2 sata