Partizanu neće biti lako na Banovom brdu? Pogledajte kvote pred večerašnju utakmicu! Crno-beli jesu favoriti, ali ne ubedljivi!

Danas od 18 sati, fudbaleri Partizana u sklopu 14. kola Super lige Srbije gostuju Čukaričkom na Banovom brdu.

Partizan na drugom mestu Super lige Srbije ima 31 bod, a isti učinak ima i prvoplasirana Crvena zvezda. Čukarički se nalazi na sedmom mestu sa 18 bodova. Televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv bloga na sajtu Kurira. Kladionice su ulogu favorita prepustile ekipi iz Humske ulice, te je kvota na pobedu Partizana 1.85, dok se trijumf domaćeg sastava plaća koeficijentom 4.50.
