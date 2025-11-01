(VIDEO) Pet minuta koji slamaju srce: Hor i pesma "Cveta trešnja u planini"(sve je isto u mom kraju, samo mene više nema)

Jedan od najemotivnih trenutaka danas, na pomenu žrtvama nadstrešnice, bio je nastup hora ispred Železničke stanice, a nakon šesnaestominutne tišine od 11.52.

Oni su izveli pesmu "Cveta trešnja u planini", koju je napisao književnik, dramski pisac, reditelj i scenarista Dušan Kovačević, a koja je poznata široj javnosti po filmu "Sabirni centar" reditelja Gorana Markovića, koji je (zajedno sa autorom) adaptirao za film istoimenu Kovačevićevu knjigu. Muziku, tužnu da pogađa srce, napisao je kompozitor Zoran Simjanović. Baš tako ju je izveo i danas hor u Novom Sadu. Pogledajte video. "Cveta trešnja u planini" Cveta trešnja