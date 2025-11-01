Tadić: Izvinjenje Vučića licemerno, vlast će već sutra nastaviti propagandu

NIN pre 3 sata  |  Beta
Tadić: Izvinjenje Vučića licemerno, vlast će već sutra nastaviti propagandu

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić je ocenio danas kao "licemerno" sinoćno izvinjenje sadašnjeg predsednika Aleksandra Vučića studentima i građanima koji su protiv vlasti.

Vučić je u petak kazao da mu je "žao zbog nekih stvari koje je izgovorio o studentima i demonstrantima" i da se zbog toga izvinjava. Boris Tadić je danas na mreži "Iks" (X) objavio da je vlast Srbije "u poslednjoj godini sve one koji su protestujući tražili pravdu i jasno utvrđivanje krivice i odgovornosti" za pad nadstršnice novosadske Železničke stanice "nazivala teroristima, fašistima, mrziteljima svoje države". Danas smo svi u Novom Sadu da zajedno sa
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Savović: Tragedija u Novom Sadu - crvena linija preko koje naše društvo ne želi i ne može da pređe

Savović: Tragedija u Novom Sadu - crvena linija preko koje naše društvo ne želi i ne može da pređe

N1 Info pre 44 minuta
U tišini i sa jednom porukom održana komemorativna šetnja u Leskovcu

U tišini i sa jednom porukom održana komemorativna šetnja u Leskovcu

Jugmedia pre 10 minuta
Srpski sportisti pamte: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu

Srpski sportisti pamte: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu

Sport klub pre 10 minuta
Politikolog: Na predsednika Srbije utiču samo istraživanja javnog mnjenja

Politikolog: Na predsednika Srbije utiču samo istraživanja javnog mnjenja

Serbian News Media pre 5 minuta
FOTO i VIDEO: Nepregledna kolona ljudi na keju, pušteno 16 lampiona za 16 žrtava

FOTO i VIDEO: Nepregledna kolona ljudi na keju, pušteno 16 lampiona za 16 žrtava

Moj Novi Sad pre 2 sata
(VIDEO) Pet minuta koji slamaju srce: Hor i pesma "Cveta trešnja u planini"(sve je isto u mom kraju, samo mene više nema)

(VIDEO) Pet minuta koji slamaju srce: Hor i pesma "Cveta trešnja u planini"(sve je isto u mom kraju, samo mene više nema)

N1 Info pre 3 sata
(VIDEO) Sablasna slika Železničke: Po ostavljene bicikle niko nije došao od pada nadstrešnice

(VIDEO) Sablasna slika Železničke: Po ostavljene bicikle niko nije došao od pada nadstrešnice

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Boris TadićAleksandar VučićNovi SadPredsednik Srbije

Intervju, najnovije vesti »

Savović: Tragedija u Novom Sadu - crvena linija preko koje naše društvo ne želi i ne može da pređe

Savović: Tragedija u Novom Sadu - crvena linija preko koje naše društvo ne želi i ne može da pređe

N1 Info pre 44 minuta
U tišini i sa jednom porukom održana komemorativna šetnja u Leskovcu

U tišini i sa jednom porukom održana komemorativna šetnja u Leskovcu

Jugmedia pre 10 minuta
Srpski sportisti pamte: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu

Srpski sportisti pamte: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu

Sport klub pre 10 minuta
Politikolog: Na predsednika Srbije utiču samo istraživanja javnog mnjenja

Politikolog: Na predsednika Srbije utiču samo istraživanja javnog mnjenja

Serbian News Media pre 5 minuta
FOTO i VIDEO: Nepregledna kolona ljudi na keju, pušteno 16 lampiona za 16 žrtava

FOTO i VIDEO: Nepregledna kolona ljudi na keju, pušteno 16 lampiona za 16 žrtava

Moj Novi Sad pre 2 sata