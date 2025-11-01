Tadić: Izvinjenje Vučića licemerno, vlast će već sutra nastaviti propagandu

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić je ocenio danas kao "licemerno" sinoćno izvinjenje sadašnjeg predsednika Aleksandra Vučića studentima i građanima koji su protiv vlasti.

Vučić je u petak kazao da mu je "žao zbog nekih stvari koje je izgovorio o studentima i demonstrantima" i da se zbog toga izvinjava. Boris Tadić je danas na mreži "Iks" (X) objavio da je vlast Srbije "u poslednjoj godini sve one koji su protestujući tražili pravdu i jasno utvrđivanje krivice i odgovornosti" za pad nadstršnice novosadske Železničke stanice "nazivala teroristima, fašistima, mrziteljima svoje države". Danas smo svi u Novom Sadu da zajedno sa