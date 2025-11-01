Komemorativni skup u Nišu povodom godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Okupljanje u Nišu počinje u 17 časova, odakle će kolona mirno i u tišini krenuti ka Železničkoj stanici.

Ruta šetnje je kružni tok kod Delte – Crveni pevac – Osnovni sud – Ured – Trg kralja Aleksandra – Apelacioni sud – Železnička stanica. U sklopu komemorativne šetnje planirani su govor i tišina. Od 11 časova u Sabornom hramu Svete trojice takođe je organizovan pomen nastradalima. Vlada Republike Srbije donela je odluku da 1. novembar proglasi Danom žalosti.