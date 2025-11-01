„Grobari“ doneli odluku zbog Dana žalosti

Nova pre 2 sata  |  Autor: Strahinja Nikolić
„Grobari“ doneli odluku zbog Dana žalosti

Fudbaleri Partizana od 18.00 igraju meč Superlige Srbije protiv Čukaričkog, a pristalice crno-belih su donele jednu odluku pred ovu utakmicu.

U Srbiji je proglašen Dan žalosti zbog obeležavanja godišnjice tragedije u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 osoba. Tim povodom najvatrenije pristalice Partizana donele su odluku da na Banovom brdu ne bude navijanja. Crno-beli su poravnati na prvom mestu tabele Superlige Srbije sa Crvenom zvezdom, a protiv Čukaričkog će imati šansu i da, makar privremeno, preuzmu čelo tabele domaćeg šampionata. Duel dva tima moći ćete da pratite u blogu uživo na
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

BLOG: „Masovni izraz ključalog nezadovoljstva vladavinom Vučića“

BLOG: „Masovni izraz ključalog nezadovoljstva vladavinom Vučića“

Vreme pre 4 minuta
Ovaj režim vlada pendrekom i represijom, više im ne pomažu spinovi i laži

Ovaj režim vlada pendrekom i represijom, više im ne pomažu spinovi i laži

Ozon press pre 4 minuta
Govor profesorke Građevinskog fakulteta na skupu u Novom Sadu

Govor profesorke Građevinskog fakulteta na skupu u Novom Sadu

Danas pre 3 sata
U Sabornom hramu održan pomen stradalima u Novom Sadu

U Sabornom hramu održan pomen stradalima u Novom Sadu

Niške vesti pre 2 sata
Beograd se pridružio tišini: Građani Konjarnika blokirali Ustaničku i Vojislava Ilića

Beograd se pridružio tišini: Građani Konjarnika blokirali Ustaničku i Vojislava Ilića

Serbian News Media pre 4 sati
Komemorativni skup u Nišu povodom godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Komemorativni skup u Nišu povodom godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Niške vesti pre 5 sati
„Ne zaboravljamo, ne odustajemo“: Nemanja Vidić opet stao uz studente uoči komemorativnog skupa u Novom Sadu

„Ne zaboravljamo, ne odustajemo“: Nemanja Vidić opet stao uz studente uoči komemorativnog skupa u Novom Sadu

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanGrobariNovi SadSuperliga

Društvo, najnovije vesti »

UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u NS: Građani se skupljaju kod Promenade, odakle se kreće ka keju…

UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u NS: Građani se skupljaju kod Promenade, odakle se kreće ka keju (FOTO/VIDEO)

Danas pre 9 minuta
Ivana Španović se uz belog goluba i sveću prisetila 16 žrtava pada nadstrešnice

Ivana Španović se uz belog goluba i sveću prisetila 16 žrtava pada nadstrešnice

Danas pre 10 minuta
BLOG UŽIVO Desetine hiljada građana i studenata krenulo ka keju: Studenti upozorili na ponašanje policije u Novom Sadu

BLOG UŽIVO Desetine hiljada građana i studenata krenulo ka keju: Studenti upozorili na ponašanje policije u Novom Sadu

Nova pre 10 minuta
BLOG: „Masovni izraz ključalog nezadovoljstva vladavinom Vučića“

BLOG: „Masovni izraz ključalog nezadovoljstva vladavinom Vučića“

Vreme pre 4 minuta
Planirali napad na ustavno uređenje? Evo kada bi trebalo da bude saslušan uhapšeni Miša Bačulov

Planirali napad na ustavno uređenje? Evo kada bi trebalo da bude saslušan uhapšeni Miša Bačulov

Blic pre 9 minuta