„Grobari“ doneli odluku zbog Dana žalosti

Fudbaleri Partizana od 18.00 igraju meč Superlige Srbije protiv Čukaričkog, a pristalice crno-belih su donele jednu odluku pred ovu utakmicu.

U Srbiji je proglašen Dan žalosti zbog obeležavanja godišnjice tragedije u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 osoba. Tim povodom najvatrenije pristalice Partizana donele su odluku da na Banovom brdu ne bude navijanja. Crno-beli su poravnati na prvom mestu tabele Superlige Srbije sa Crvenom zvezdom, a protiv Čukaričkog će imati šansu i da, makar privremeno, preuzmu čelo tabele domaćeg šampionata. Duel dva tima moći ćete da pratite u blogu uživo na