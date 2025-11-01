BLOG UŽIVO: Desetine hiljada građana i studenata kod Železničke stanice u Novom Sadu: Pristižu kolone sa svih strana, održano 16 minuta tišine

Nova pre 5 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
BLOG UŽIVO: Desetine hiljada građana i studenata kod Železničke stanice u Novom Sadu: Pristižu kolone sa svih strana, održano…

U Srbiji je danas Dan žalosti povodom godišnjice nezapamćene tragedije u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena.

U više gradova organizuju se komemorativni skupovi, dok je glavni i najveći na mestu tragedije - na novosadskoj Železničkoj stanici. Građani su s eokupili na 16 lokacija, odakle su se uputili ka Železničkoj stanici, gde će biti glavni program. Sve najnovije informacije o današnjem komemorativnom skupu pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Beograd se pridružio tišini: Građani Konjarnika blokirali Ustaničku i Vojislava Ilića

Beograd se pridružio tišini: Građani Konjarnika blokirali Ustaničku i Vojislava Ilića

Serbian News Media pre 14 minuta
BLOG: Novim Sadom vlada potpuna tišina

BLOG: Novim Sadom vlada potpuna tišina

Vreme pre 1 sat
Komemorativni skup u Nišu povodom godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Komemorativni skup u Nišu povodom godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Niške vesti pre 1 sat
„Ne zaboravljamo, ne odustajemo“: Nemanja Vidić opet stao uz studente uoči komemorativnog skupa u Novom Sadu

„Ne zaboravljamo, ne odustajemo“: Nemanja Vidić opet stao uz studente uoči komemorativnog skupa u Novom Sadu

Danas pre 1 sat
T U G A

T U G A

Plus online pre 2 sata
U Novom Sadu građani od ranog jutra donose cveće i pale sveće ispred Železničke stanice

U Novom Sadu građani od ranog jutra donose cveće i pale sveće ispred Železničke stanice

Danas pre 2 sata
Novosađani sinoć dočekali hiljade studenata koji su položili vence kod Železničke stanice

Novosađani sinoć dočekali hiljade studenata koji su položili vence kod Železničke stanice

NoviSad.com pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTihomir Stanić

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu odale poštu stradalima

(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu odale poštu stradalima

N1 Info pre 5 minuta
uživo Godišnjica pada nadstrešnice: Dan žalosti u Srbiji, tišina i tuga u Novom Sadu

uživo Godišnjica pada nadstrešnice: Dan žalosti u Srbiji, tišina i tuga u Novom Sadu

NIN pre 5 minuta
Predsednik Srbije i ministri prisustvovali parastosu u Hramu Svetog Save

Predsednik Srbije i ministri prisustvovali parastosu u Hramu Svetog Save

Beta pre 0 minuta
Komemorativni skup u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici

Komemorativni skup u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici

Bloomberg Adria pre 5 minuta
Miša Bačulov prevezen u Urgentni: Pozlilo mu tokom policijskog pritvora

Miša Bačulov prevezen u Urgentni: Pozlilo mu tokom policijskog pritvora

Blic pre 20 minuta