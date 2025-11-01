BLOG UŽIVO: Desetine hiljada građana i studenata kod Železničke stanice u Novom Sadu: Pristižu kolone sa svih strana, održano 16 minuta tišine

U Srbiji je danas Dan žalosti povodom godišnjice nezapamćene tragedije u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena.

U više gradova organizuju se komemorativni skupovi, dok je glavni i najveći na mestu tragedije - na novosadskoj Železničkoj stanici. Građani su s eokupili na 16 lokacija, odakle su se uputili ka Železničkoj stanici, gde će biti glavni program. Sve najnovije informacije o današnjem komemorativnom skupu pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs.