Novosađani sinoć dočekali hiljade studenata koji su položili vence kod Železničke stanice

NoviSad.com pre 59 minuta
Novosađani sinoć dočekali hiljade studenata koji su položili vence kod Železničke stanice

Novi Sad – Desetine hiljada Novosađana dočekale su sinoć hiljade studenata i građana koji su došli pešice iz Novog Pazara, Bačke Palanke, zapadne Srbije, svih delova Vojvodine i Beograda, a potom svi zajedno prošetali do Železničke stanice gde su odali poštu stradalima i položili vence na mestu pogibije 16 ljudi pod nadstrešnicom.

Studenti su pozvali građane da se danas u 10 časova okupe na 16 lokacija i kremu zajedno ka Železničkoj stanicigde će se od 11.52 održati 16 minuta tišine za stradale. Veliki broj ljudi od jutros se već okuplja na raskrsnici uglova Bulevara oslobođenja i Bulevara Jaše Tomića. Sa suzama u očima, mnogi od njih ostavljaju cveće i pale sveće u blizini mesta gde se pre godinu dana urušila nadstrešnica. Gužve su i na putevima koji vode ka Novom Sadu, a zadržavanje vozila
