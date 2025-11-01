Dron u blizini Berlinskog aerodroma izazvao prekid saobraćaja

Politika pre 2 sata
Dron u blizini Berlinskog aerodroma izazvao prekid saobraćaja

U tom periodu, 11 letova je preusmereno, od kojih su četiri aviona sletela u Lajpcig, četiri u Drezden, a tri u Hamburg

Na berlinskom aerodromu dron je večeras izazvao poremećaje u vazdušnom saobraćaju, koji je obustavljen na dva sata, od 20 do 22 časa, što je izazvalo brojne kašnjenja i preusmeravanje letova, prenosi Bild. U tom periodu, 11 letova je preusmereno, od kojih su četiri aviona sletela u Lajpcig, četiri u Drezden, a tri u Hamburg. Dva leta za London, Birmingem i Stokholm su otkazana. Mnoge druge letelice su kružile iznad Berlina čekajući dozvolu za sletanje. Prema rečima
Blic pre 1 sat
