Uzbuna u Nemačkoj: Prekinut vazdušni saobraćaj na dva sata, ovo je razlog

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
Uzbuna u Nemačkoj: Prekinut vazdušni saobraćaj na dva sata, ovo je razlog

Na berlinskom aerodromu BER dron je sinoć izazvao poremećaje u vazdušnom saobraćaju, koji je obustavljen na dva sata, od 20 do 22 časa, što je izazvalo brojne kašnjenja i preusmeravanje letova, prenosi Bild.

U tom periodu, 11 letova je preusmereno, od kojih su četiri aviona sletela u Lajpcig, četiri u Drezden, a tri u Hamburg. Dva leta za London, Birmingem i Stokholm su otkazana. Mnoge druge letelice su kružile iznad Berlina čekajući dozvolu za sletanje, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga. Prema rečima portparola policije Brandenburga, dron je primetio jedan svedok, a to je naknadno potvrdila i patrola policije. Iako je dron nestao iz vidokruga, policija je nastavila
