Haos na meču Partizana: Navijači oterani sa tribine, da li je ovo najveći udarac za „ćacije“? (video)

Pravda pre 1 sat  |  Nova
Košarkaši Partizana su izgubili u neverovatnom meču u "Beogradskoj areni" rezultatom 78:76 od Barselone trojkom Vila Klajburna sa skoro pola terena u osmom kolu Evrolige.

Ipak, na tribinama je ako je sudeći po snimcima koji kruže društvenim mrežama izvojevana mala pobeda. Naime, nakon što je po tradiciji došlo do skandiranja protiv vlasti što navijači Partizan već godinama rade, grupa takozvanih najvernijih pokušala je da ućutka deo tribine, i verovatno kao na meču protiv Pariza oduzme neki transparent. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Marko Starčević (@starplusmm) Međutim, kao ni tada, ni ovoga puta to
