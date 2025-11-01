Obeležena prva godišnjica od strašne tragedije: Veliki komemorativni skup održan u Novom Sadu (FOTO)(VIDEO) Novi Sad - Danas je u Novom Sadu održan veliki komemorativni skup povodom godišnjice od tragedije kada je došlo do obrušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanica i kada je nastradalo 16 osoba a jedna teško povređena.

Na skup je došlo na hiljade ljudi iz čitave Srbije, a nekoliko grupa studenata stiglo je peške. U tačno 11 sati i 52 minuta počast žrtvama je odata šesnaestominutnom tišinom. Tokom tišine pušteno je u vazduh 16 crvenih balona za žrtve. Građani su u kolonama stizali ispred mesta tragedije, a na čelu svake kolone nosili su vence i crni transparent. Prisutnima su se obratili predstavnici studenata, ali i Dijana Hrka majka jednog od nastradalih koja je istakla da