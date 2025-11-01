Obeležena prva godišnjica od strašne tragedije: Veliki komemorativni skup održan u Novom Sadu (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 7 minuta
Obeležena prva godišnjica od strašne tragedije: Veliki komemorativni skup održan u Novom Sadu (FOTO)(VIDEO)

Obeležena prva godišnjica od strašne tragedije: Veliki komemorativni skup održan u Novom Sadu (FOTO)(VIDEO) Novi Sad - Danas je u Novom Sadu održan veliki komemorativni skup povodom godišnjice od tragedije kada je došlo do obrušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanica i kada je nastradalo 16 osoba a jedna teško povređena.

Na skup je došlo na hiljade ljudi iz čitave Srbije, a nekoliko grupa studenata stiglo je peške. U tačno 11 sati i 52 minuta počast žrtvama je odata šesnaestominutnom tišinom. Tokom tišine pušteno je u vazduh 16 crvenih balona za žrtve. Građani su u kolonama stizali ispred mesta tragedije, a na čelu svake kolone nosili su vence i crni transparent. Prisutnima su se obratili predstavnici studenata, ali i Dijana Hrka majka jednog od nastradalih koja je istakla da
Saopšteno koliko je ljudi danas bilo u Novom Sadu: Oglasio se MUP

Mićin: Dosta smeća na ulicama, do ponoći ekipe JKP "Čistoća" očistiće ceo Novi Sad

Snažna poruka Milana Marića posle skupa u Novom Sadu: Sve znamo, i mi i oni FOTO

Pogledajte kako je RTS izvestio o komemorativnom skupu u Novom Sadu u svom Dnevniku: Ipak im je važniji Vučić

Veliki skup u Novom Sadu na godišnjicu obrušavanja nadstrešnice

„Prvi novembar 2024. još traje“: Odjeci komemorativnog skupa u Novom Sadu

Mićin: Dosta smeća na ulicama, do ponoći ekipe JKP "Čistoća" očistiće ceo Novi Sad

Svečanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja prisustvovalo 79 delegacija iz sveta: "Pišemo novo poglavlje sadašnje i buduće…

„Šesnaest srca je prestalo da kuca. Šesnaest snova, želja i nada nestalo je u jednom trenutku“: Dirljiva poruka studenata…

Niko nije iznad

Darija Kisić smenjena sa čela „Torlaka“, imenovana za direktorku Fonda za nauku

I na Trgu Republike u Beogradu građani večeras pale sveće i ostavljaju cveće za stradale u Novom Sadu

