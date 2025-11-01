Blagojević: Nikad ne krivim igrače, sve odluke su moje!

Partizan trese ozbiljna kriza. Šef struke Partizana, Srđan Blagojević, naširoko je pričao na konferenciji za medije posle poraza od Čukaričkog (1:4). #related-news_1 O radikalnim potezima, za sada, nema reči. “Nekim čudom ili nečudom, u roku od tri-četiri dana, prebacili smo našu situaciju iz izuzetno pozitivne u izuzetno negativnu. Izgubili smo pre tri dana u Šapcu, što je bio veliki šok. Preneo se i sada, izgubili smo drugu utakmicu zaredom i definitivno ušli u