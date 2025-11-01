Ramos u 90+4 doneo PSŽ pobedu protiv Nice

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Vladimir Vesić
Ramos u 90+4 doneo PSŽ pobedu protiv Nice

Aktuelni šampion i lider francuske Lige 1 PSŽ pobedio je u okviru 11. kola Nicu 1:0.

Mnogo važna pobeda za ekipu Luisa Enrikea. U prethodne četiri utakmice u ligi Parižani su samo jednom slavili. Da su zabeležili i četvrti remi u poslednjih pet utakmica bili bi popaljeni svi alarmi. A lako je moglo da bude nerešeno s obzirom da je u četvrtom minutu nadoknade, od četiri minuta, bilo 0:0. Međutim, pojavio se kao zlatna rezerva Gonsalo Ramos i pokazao još jednom da zaslužuje možda i da bude starter u budućnosti. Španac je počeo utakmicu bez Dembelea i
