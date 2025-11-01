Tramp odbio Orbanov zahtev za izuzeće američkih sankcija: Mađarska neće moći da kupuje rusku naftu

Tramp odbio Orbanov zahtev za izuzeće američkih sankcija: Mađarska neće moći da kupuje rusku naftu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je mađarski premijer Viktor Orban zatražio od Sjedinjenih Američkih Država izuzeće od sankcija zbog kupovine ruske nafte, ali da SAD to nisu odobrile. "Tražio je izuzeće.

Nismo mu ga odobrili, ali jeste, da, Viktor, moj prijatelj, tražio je izuzeće", rekao je Tramp novinarima u petak u predsedničkom avionu Air Force One. Si-En-En (CNN) je ranije preneo da će se dvojica lidera sastati sledeće nedelje, samo nekoliko sedmica nakon što je otkazan planirani susret u Budimpešti između Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina. Prošle nedelje, SAD su prvi put u Trampovom drugom mandatu uvele sankcije Rusiji, usmerene na ruske naftne
Ključne reči

Vladimir PutinRusijaCNNBudimpeštaDonald TrampMađarskanaftaSankcijesadViktor Orban

