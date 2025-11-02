Mali: Nacionalni stadion biće jedan od tri najlepša u Evropi; EXPO najveća razvojna šansa Srbije VIDEO

B92 pre 5 sati
Mali: Nacionalni stadion biće jedan od tri najlepša u Evropi; EXPO najveća razvojna šansa Srbije VIDEO

Ministar finansija Siniša Mali govorio je u Jutru na Prvoj o najaktuelnijim ekonomskim temama.

"Nadam se da su građani videli kako izgleda gradilište Nacionalnog stadiona. Imaće 52.000 mesta i biće jedan od tri najlepša stadiona u Evropi", rekao je Mali. Kako je naveo, sada i sport postaje biznis. "Čak 5.000 radnika radi na gradilištu Ekspa, rokovi su nam kratki. EXPO 2027 u Srbiji je naša najveća razvojna šansa. Čak 127 zemalja je potvrdilo učešće, dok je poslednji EXPO 2017 godine bilo 115 zemalja, a mi smo već prevazišli taj broj", rekao je Mali. Podsetio
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Mali: Nacionalni stadion biće jedan od najlepših u Evropi! Učešće na Ekspu potvrdilo 127 zemalja

Mali: Nacionalni stadion biće jedan od najlepših u Evropi! Učešće na Ekspu potvrdilo 127 zemalja

Blic pre 0 minuta
Uživo Vučić obilazi gradilište Nacionalnog stadiona (foto)

Uživo Vučić obilazi gradilište Nacionalnog stadiona (foto)

Blic pre 0 minuta
Vučić: Nacionalni stadon biće izgrađen do kraja februara 2027, posle unutrašnji radovi (VIDEO)

Vučić: Nacionalni stadon biće izgrađen do kraja februara 2027, posle unutrašnji radovi (VIDEO)

RTV pre 3 sata
Vučić najavio gradnju novih stadiona za EP mladih i istakao: Leskovac je zaslužio svako poštovanje i pokazao koliko se i kako…

Vučić najavio gradnju novih stadiona za EP mladih i istakao: Leskovac je zaslužio svako poštovanje i pokazao koliko se i kako voli Srbija

Sportski žurnal pre 3 sata
Vučić: Nacionalni stadion biće podignut do kraja februara 2027.

Vučić: Nacionalni stadion biće podignut do kraja februara 2027.

Bloomberg Adria pre 5 sati
Predsednik Vučić obišao gradilište EXPO u Surčinu: "Nacionalni stadion biće izgrađen do kraja februara 2027"

Predsednik Vučić obišao gradilište EXPO u Surčinu: "Nacionalni stadion biće izgrađen do kraja februara 2027"

Euronews pre 5 sati
Lepšeg stadiona neće biti u Evropi Dron snimio veličanstvene scene na Ekspu (video)

Lepšeg stadiona neće biti u Evropi Dron snimio veličanstvene scene na Ekspu (video)

Alo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša MaliEXPOEXPO 2027

Intervju, najnovije vesti »

Mali: Nacionalni stadion biće jedan od najlepših u Evropi! Učešće na Ekspu potvrdilo 127 zemalja

Mali: Nacionalni stadion biće jedan od najlepših u Evropi! Učešće na Ekspu potvrdilo 127 zemalja

Blic pre 0 minuta
Uživo Vučić obilazi gradilište Nacionalnog stadiona (foto)

Uživo Vučić obilazi gradilište Nacionalnog stadiona (foto)

Blic pre 0 minuta
Vučić: Nacionalni stadon biće izgrađen do kraja februara 2027, posle unutrašnji radovi (VIDEO)

Vučić: Nacionalni stadon biće izgrađen do kraja februara 2027, posle unutrašnji radovi (VIDEO)

RTV pre 3 sata
Vučić najavio gradnju novih stadiona za EP mladih i istakao: Leskovac je zaslužio svako poštovanje i pokazao koliko se i kako…

Vučić najavio gradnju novih stadiona za EP mladih i istakao: Leskovac je zaslužio svako poštovanje i pokazao koliko se i kako voli Srbija

Sportski žurnal pre 3 sata
Vučić: Nacionalni stadion biće podignut do kraja februara 2027.

Vučić: Nacionalni stadion biće podignut do kraja februara 2027.

Bloomberg Adria pre 5 sati