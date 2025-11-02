Na današnji dan, 2. novembar

Na današnji dan, 2. novembar

Danas je nedelja, 2. novembar, a ovo su najvažniji događaji u istoriji koji su obeležili današnji dan.

1642 - Šveđani su u drugoj bici kod Brajtenfelda, u Tridesetogodišnjem ratu, pobedili austrijske carske trupe pod nadvojvodom Leopoldom, koji je izgubio najmanje 10.000 ljudi. 1687 - U pobuni janjičara u Carigradu, zbačen je sa vlasti turski sultan Muhamed IV, a na presto je došao njegov mlađi brat Sulejman II. 1721 - Posle ratova protiv Otomanskog carstva i Švedske, kojima je učvrstio Rusiju na Crnom moru i Baltiku, Petar Veliki je proglašen carem cele Rusije.
RusijaŠvedska

