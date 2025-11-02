Devetoro teško ranjenih u napadu nožem u vozu u Britaniji

BBC News pre 1 sat

PA Media Policijska istraga napada nožem u vozu u Engleskoj

Dvoje ljudi je uhapšeno posle napada nožem u subotu uveče u vozu u Velikoj Britaniji u kojem je desetoro putnika povređeno, saopštila je policija.

Devetoro ranjenih je u životnoj opasnosti posle napada u vozu na liniji Donkaster-London, u blizini stanice Hantingdon, kod univerziteta u Kembridžu, oko 120 kilometara severno od britanske prestonice.

I jedinice za borbu protiv terorizma su angažovane u istrazi.

Policija nije saopštila identitet uhapšenih.

Britanski premijer Kir Starmer je rekao da „zastrašujući incident u vozu blizu Hantingdona budi ozbiljnu brigu."

„Moje misli su sa svima i hvala službama za hitne slučajeve na njihovoj reakciji. Svako ko se nalazi u tom području treba da sledi savete policije", napisao je Starmer na društvenoj mreži Iks.

Jedan svedok napada rekao je za BBC da je video muškarca okrvavljene ruke kako trči kroz kupe i viče: „Imaju nož!"

Drugi je rekao da je video policajce kako elektrošokerom obaraju jednog muškarca na peronu.

Očekuje se da će policija u toku dana izneti nove detalje o napadu.

