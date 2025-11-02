BBC vesti na srpskom

Devetoro teško ranjenih u napadu nožem u vozu u Britaniji

Dvoje ljudi je uhapšeno, a motivi napada još nisu poznati.

BBC News pre 1 sat
Forenzičari
PA Media
Policijska istraga napada nožem u vozu u Engleskoj

Dvoje ljudi je uhapšeno posle napada nožem u subotu uveče u vozu u Velikoj Britaniji u kojem je desetoro putnika povređeno, saopštila je policija.

Devetoro ranjenih je u životnoj opasnosti posle napada u vozu na liniji Donkaster-London, u blizini stanice Hantingdon, kod univerziteta u Kembridžu, oko 120 kilometara severno od britanske prestonice.

I jedinice za borbu protiv terorizma su angažovane u istrazi.

Policija nije saopštila identitet uhapšenih.

Britanski premijer Kir Starmer je rekao da „zastrašujući incident u vozu blizu Hantingdona budi ozbiljnu brigu."

„Moje misli su sa svima i hvala službama za hitne slučajeve na njihovoj reakciji. Svako ko se nalazi u tom području treba da sledi savete policije", napisao je Starmer na društvenoj mreži Iks.

Policija na stanici
Reuters

Jedan svedok napada rekao je za BBC da je video muškarca okrvavljene ruke kako trči kroz kupe i viče: „Imaju nož!"

Drugi je rekao da je video policajce kako elektrošokerom obaraju jednog muškarca na peronu.

Očekuje se da će policija u toku dana izneti nove detalje o napadu.

policija u blizini mesta napada
PA Media

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.02.2025)

BBC News
Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

BBC News pre 15 minuta
Crno-beli svet: Zašto su zebre, pande i pingvini baš tih boja

Crno-beli svet: Zašto su zebre, pande i pingvini baš tih boja

BBC News pre 2 sata
Seksualno vaspitanje u Hrvatskoj: Roditelji podržavaju, crkva negoduje

Seksualno vaspitanje u Hrvatskoj: Roditelji podržavaju, crkva negoduje

BBC News pre 31 minuta
Zašto još nema nijednog suđenja za pad nadstrešnice u Novom Sadu

Zašto još nema nijednog suđenja za pad nadstrešnice u Novom Sadu

BBC News pre 24 sata
Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

BBC News pre 1 dan
BBC News

Povezane vesti »

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

NIN pre 0 minuta
Devetoro teško ranjenih u napadu nožem u vozu u Britaniji

Devetoro teško ranjenih u napadu nožem u vozu u Britaniji

Radio 021 pre 1 sat
Britanska policija isključila terorizam kao motiv napada nožem u vozu: Uhapšene dve osobe

Britanska policija isključila terorizam kao motiv napada nožem u vozu: Uhapšene dve osobe

Serbian News Media pre 11 minuta
Devet osoba sa povredama opasnim po život nakon uboda nožem u vozu u Velikoj Britaniji

Devet osoba sa povredama opasnim po život nakon uboda nožem u vozu u Velikoj Britaniji

N1 Info pre 1 sat
Devet ljudi životno ugroženo nakon napada u vozu u Velikoj Britaniji: Dvoje uhapšeno

Devet ljudi životno ugroženo nakon napada u vozu u Velikoj Britaniji: Dvoje uhapšeno

Nova pre 1 sat
Devetoro teško ranjenih u napadu nožem u vozu u Britaniji

Devetoro teško ranjenih u napadu nožem u vozu u Britaniji

Danas pre 1 sat
Kan: Strašan incident u vozu u Hantingdonu duboko je zabrinjavajuć

Kan: Strašan incident u vozu u Hantingdonu duboko je zabrinjavajuć

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaLondon

Svet, najnovije vesti »

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

NIN pre 0 minuta
Cela Donjecka oblast bez struje; Kijev proglasio Kutuzova simbolom imperijalizma – ko je bio ruski general

Cela Donjecka oblast bez struje; Kijev proglasio Kutuzova simbolom imperijalizma – ko je bio ruski general

RTS pre 0 minuta
Američka vojska izvela smrtonosni napad: Ima mrtvih! (video)

Američka vojska izvela smrtonosni napad: Ima mrtvih! (video)

Alo pre 0 minuta
Francuska služba prijavila Šejn zbog prodaje seksualnih lutaka sa izgledom deteta

Francuska služba prijavila Šejn zbog prodaje seksualnih lutaka sa izgledom deteta

Euronews pre 0 minuta
Kineski gigant šokirao Francuze Preko interneta prodavali seksualne lutke sa izgledom deteta

Kineski gigant šokirao Francuze Preko interneta prodavali seksualne lutke sa izgledom deteta

Dnevnik pre 0 minuta