Ljudi izbodeni nožem u vozu: Užasan napad u Engleskoj: "Scene su stravične" (video)

Blic pre 4 sati
Ljudi izbodeni nožem u vozu: Užasan napad u Engleskoj: "Scene su stravične" (video)

Više ljudi je izbodeno nožem u vozu za Kembridžšir, koji je od Londona udaljen oko 80 kilometara, nakon čega su uhapšene dve osobe, preneli su u subotu britanski mediji.

Incident se dogodio između stanica Stivenidž i Peterborou, sve železničke linije su bile u prekidu zbog incidenta, a Železnička kompanija LNER pozvala je ljude da "ne putuju" zbog "velikih poremećaja" u saobraćaju koji su posledica višestrukih ubadanja nožem u vozu za Hantingdon u Kembridžširu, prenosi BBC. Više od 30 naoružanih policajaca nalazi se na licu mesta, a do sada nisu objavljeni detalji o tome koliko je ljudi izbodeno nožem, niti koliko su ozbiljne
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Horor u vozu u Engleskoj: Nožem ubadali ljude - više povređenih, dve osobe uhapšene

Horor u vozu u Engleskoj: Nožem ubadali ljude - više povređenih, dve osobe uhapšene

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BBCLondon

Svet, najnovije vesti »

Tramp preti Nigeriji vojnom akcijom zbog progona hrišćana

Tramp preti Nigeriji vojnom akcijom zbog progona hrišćana

Dojče vele pre 41 minuta
Amerika vraća Bagram: Talibani optužuju Pakistan da otvara put povratku SAD u Avganistan

Amerika vraća Bagram: Talibani optužuju Pakistan da otvara put povratku SAD u Avganistan

Blic pre 22 minuta
Žena optužila policajce za silovanje, oni tvrde da je pristala: Dvojica službenika optuženi u Francuskoj: "Ovo delo je…

Žena optužila policajce za silovanje, oni tvrde da je pristala: Dvojica službenika optuženi u Francuskoj: "Ovo delo je neprihvatljivo i ozbiljno"

Blic pre 2 minuta
"Ubijanje hrišćana mora da stane": Oglasio se Hegset nakon Trampove izjave: "Pentagon se sprema na akcije protiv Nigerije"

"Ubijanje hrišćana mora da stane": Oglasio se Hegset nakon Trampove izjave: "Pentagon se sprema na akcije protiv Nigerije"

Blic pre 47 minuta
Izvinio se predsedniku Amerike: Premijer Kanade tražio da se više ne emituje oglas koji je iznervirao Trampa

Izvinio se predsedniku Amerike: Premijer Kanade tražio da se više ne emituje oglas koji je iznervirao Trampa

Kurir pre 41 minuta