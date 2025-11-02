"Može, ali da se poštuje naša teritorija": Tramp preti Nigeriji napadom, ovako su mu odgovorili

Nigerija pozdravlja pomoć Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv islamističkih pobunjenika sve dok se poštuje njen teritorijalni integritet, rekao je danas portparol nigerijskog predsedništva, nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio vojnom akcijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog postupanja prema hrišcanima.

Prethono je Tramp optužio nigerijske vlasti za zločine protiv hrišćana i zapretio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da uđu s velikom vojnom silom u tu afričku zemlju, a američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je ubrzo potom da se Pentagon sprema za akciju protiv Nigerije po naređenju predsednika SAD. - Ako nigerijska vlada nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana, SAD će odmah obustaviti svu pomoć Nigeriji i vrlo je moguće da će ući u tu sada osramoćenu