Tramp preti Nigeriji vojnom akcijom zbog progona hrišćana

Predsednik SAD Donald Trump zapretio je Nigeriji američkom vojnom intervencijom, zbog navodnih ubistava hrišćana. Nigerijske vlasti odbacuju optužbe. Međutim, hrišćanske organizacije imaju podatke.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u subotu da je naredio Pentagonu da počne sa planiranjem potencijalne vojne akcije u Nigeriji, nakon što je pojačao kritiku da tamošnja vlada ne uspeva da obuzda progon hrišćana u toj zapadnoafričkoj zemlji. „Ako nigerijska vlada nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana, SAD će odmah obustaviti svu pomoć i podršku Nigeriji, i vrlo moguće ući u tu sada osramoćenu zemlju, 'naoružane do zuba', kako bi potpuno uništile islamske