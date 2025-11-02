Nigerija pozdravlja pomoć SAD u borbi protiv islamističkih pobinjenika

Nigerija pozdravlja pomoć Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv islamističkih pobunjenika sve dok se poštuje njen teritorijalni integritet, rekao je danas portparol nigerijskog predsedništva, nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio vojnom akcijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog postupanja prema hrišćanima.

Prethodno je Tramp optužio nigerijske vlasti za zločine protiv hrišćana i zapretio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da uđu s velikom vojnom silom u tu afričku zemlju, a američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je ubrzo potom da se Pentagon sprema za akciju protiv Nigerije po naređenju predsednika SAD. "Ako nigerijska vlada nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana, SAD će odmah obustaviti svu pomoć Nigeriji i vrlo je moguće da će ući u tu sada osramoćenu