Trampe, ne usuđuj se da pređeš granicu

B92 pre 3 sata
Trampe, ne usuđuj se da pređeš granicu

Nigerija pozdravlja pomoć SAD u borbi protiv islamističkih pobunjenika sve dok se poštuje njen teritorijalni integritet, rekao je portparol nigerijskog predsedništva.

Ova izjava dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio vojnom akcijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog postupanja prema hrišćanima. Prethono je Tramp optužio nigerijske vlasti za zločine protiv hrišćana i zapretio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da uđu s velikom vojnom silom u tu afričku zemlju, a američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je ubrzo potom da se Pentagon sprema za akciju protiv Nigerije po naređenju predsednika SAD.
