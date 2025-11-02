Tragedija u Keniji: Kiše aktivirale klizišta: Poginula najmanje 21 osoba, 30 se vodi kao nestalo

Blic pre 1 sat
Tragedija u Keniji: Kiše aktivirale klizišta: Poginula najmanje 21 osoba, 30 se vodi kao nestalo

Najmanje 21 osoba je poginula, a 30 se vode kao nestale u klizištu u zapadnoj Keniji koje se pokrenulo nakon obilnih kiša, saopštio je danas ministar unutrašnjih poslova te zemlje Kipčumba Murkomen.

Mi smo za danas obustavili operacije potrage i spasavanja. Potvrđena je smrt 21 osobe, dok se više od 30 i dalje vode kao nestali. U klizištu je teško povređeno 25 ljudi koji su helikopterima prebačeni u Eldoret, naveo je on, prenosi Rfi. Murkomen je dodao da su vojni i policijski helikopteri raspoređeni da pomognu u spasilačkim akcijama. Prema njegovim rečima, potraga će biti nastavljena sutra, a lokalnoj zajednici pomažu timovi vojske i policije. U toku su
Danas pre 6 sati
