Al Džazira o komemorativnom skupu u Novom Sadu: Pad nadstrešnice simbol duboko ukorenjene korupcije

Desetine hiljada ljudi obeležile su prvu godišnjicu urušavanja krova železničke stanice u srpskom gradu Novom Sadu, odajući počast 16 minuta ćutanja za 16 žrtava tragedije.

U 11:52, vreme kada se incident dogodio 1. novembra 2024. godine, velika gomila je u subotu stajala u tišini ispred železničke stanice. „Bila je potpuna tišina 16 minuta“, izvestila je sa lica mesta Milena Veselinović za Al Džaziru. Rekla je da je raspoloženje na događaju bilo „neverovatno mračno“, naglašavajući da je cilj demonstranata bio i da odaju počast žrtvama, ali i da zahtevaju odgovornost. „Godinu dana od ove katastrofe, niko nije osuđen“, rekla je