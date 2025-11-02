Stiže promena vremena: Kratka prognoza za naredne dane

Vreme u Srbiji danas će biti u većini mesta pretežno sunčano i toplo, a slaba do umerena oblačnost bez padavina povremeno se očekuje u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, objavio je Republički hidrometeorloški zavod.

Duvaće vetar slab do umeren, južnih i istočnih smerova, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura biće od 19 do 26 stepeni. Sutra se očekuje prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Za utorak, 4. novembar, očekuje se prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, osim na istoku i