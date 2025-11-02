Peskov: Sastanak Putina i Trampa moguć, ali trenutno nema potrebe za tim

Euronews pre 42 minuta  |  Autor: Tanjug
Peskov: Sastanak Putina i Trampa moguć, ali trenutno nema potrebe za tim
Moguće je da se brzo dogovori sastanak predsednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimira Putina i Donalda Trampa, ali za tim trenutno nema potrebe, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "Hipotetički govoreći, to je moguće, ali trenutno za tim nema potrebe", rekao je Peskov i ocenio da je sada potreban mukotrpni rad na ukrajinskom rešenju, prenosi jutros TASS. Predsednici Rusije i SAD su se složili da se sastanu u Budimpešti i započnu pripreme za
Vladimir PutinRusijaBudimpeštaDonald TrampRat u Ukrajini

