Peskov: Sastanak Putina i Trampa moguć, ali trenutno nema potrebe za tim

Moguće je da se brzo dogovori sastanak predsednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimira Putina i Donalda Trampa, ali za tim trenutno nema potrebe, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "Hipotetički govoreći, to je moguće, ali trenutno za tim nema potrebe", rekao je Peskov i ocenio da je sada potreban mukotrpni rad na ukrajinskom rešenju, prenosi jutros TASS. Predsednici Rusije i SAD su se složili da se sastanu u Budimpešti i započnu pripreme za